Сирський: На лиманському напрямку противник перегруповується, потрібно максимально цим скористатися

Російські окупанти у зв'язку з понесеними втратами на лиманському напрямку здійснюють перегрупування, завдання українських сил максимально скористатися цією ситуацією і покращити своє становище, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"На лиманському напрямку противник здійснює перегрупування, замінює частини, які втратили боєздатність унаслідок понесених втрат, і не залишає планів щодо нових наступальних дій. Наше завдання максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє становище", - наводить слова Сирського Military Media Center.

За словами командувача, необхідні для цього рішення він із командирами відпрацював прямо в районі ведення бойових дій.