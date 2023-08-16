Події

16:48 16.08.2023

Сирський: На лиманському напрямку противник перегруповується, потрібно максимально цим скористатися

1 хв читати
Сирський: На лиманському напрямку противник перегруповується, потрібно максимально цим скористатися

Російські окупанти у зв'язку з понесеними втратами на лиманському напрямку здійснюють перегрупування, завдання українських сил максимально скористатися цією ситуацією і покращити своє становище, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"На лиманському напрямку противник здійснює перегрупування, замінює частини, які втратили боєздатність унаслідок понесених втрат, і не залишає планів щодо нових наступальних дій. Наше завдання максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє становище", - наводить слова Сирського Military Media Center.

За словами командувача, необхідні для цього рішення він із командирами відпрацював прямо в районі ведення бойових дій.

 

Теги: #лиманський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 29.05.2023
Сирський: Українські сили оборони відбивають спроби ворога просунутися на лиманському напрямку та готуються до активних наступальних дій

Сирський: Українські сили оборони відбивають спроби ворога просунутися на лиманському напрямку та готуються до активних наступальних дій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок російського обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак, чотири людини постраждали, зокрема 2-річна дитина

Окупанти завдали ударів по трьох районах Харківщини, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

Темпи вивезення окупантами українського зерна з Маріупольського порту зростають

Голова енергокомітету Ради порадив українцям готуватися до зими, а не виїжджати з країни

Інформація ЗМІ про теракт російських окупантів на Запорізькій АЕС не підтверджується - ОВА

ОСТАННЄ

Унаслідок російського обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак, чотири людини постраждали, зокрема 2-річна дитина

БЕБ офіційно оголосило про чергову зміну керівника

Швейцарія розширила підтримку 11-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Рада планує в серпні розглянути законопроєкт про спрощене отримання УБД

Окупанти завдали ударів по трьох районах Харківщини, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

На бахмутському напрямку в складних умовах українські війська поступово просуваються вперед - Сирський

Окупанти завдають ударів по Харківщині - Синєгубов

НАЗК запросило СЕО міжнародних компаній-"спонсорів війни" до України

Юсов: Немає підстав думати, що "здоров'я" Керченського мосту покращиться, скоріше навпаки

Темпи вивезення окупантами українського зерна з Маріупольського порту зростають

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА