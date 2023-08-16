Події

16:34 16.08.2023

На бахмутському напрямку в складних умовах українські війська поступово просуваються вперед - Сирський

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На бахмутському напрямку в складних умовах українські війська поступово просуваються вперед - Сирський

На бахмутському напрямку в Донецькій області ситуація складна, але контрольована, у складних умовах українські війська поступово просуваються вперед, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Водночас у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед", - наводить слова Сирського Military Media Center.

Командувач також повідомив, що з командирами бригад, які воюють на бахмутському напрямку, вони обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низки інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом.

Теги: #бахмутський_напрямок

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