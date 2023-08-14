Події

17:07 14.08.2023

Сили оборони України вразили командний пункт російських військ неподалік Маріуполя - стратком ЗСУ

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Збройні сили України уразили вранці в понеділок, 14 серпня, командний пункт російських військ недалеко від тимчасово окупованого Маріуполя, повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Сьогодні близько 11-ї години Сили оборони України вразили командний пункт російських військ у селі Юр'ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Слава ЗСУ!" - повідомляється в телеграм-каналі страткому.

Зазначається, що командний пункт військ РФ розміщувався в санаторії "Хвиля" в селі Юр'ївка.

Теги: #зсу #маріуполь

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