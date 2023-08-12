Події

11:12 12.08.2023

Шмигаль: Працюємо над збільшенням постачань систем ППО та енергообладнання

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Шмигаль: Працюємо над збільшенням постачань систем ППО та енергообладнання

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна працює над збільшенням постачань систем протиповітряної оборони та енергообладнання, щоб збільшити українську енергосистему на 2,9 ГВт потужності до грудня.

"Разом із головою ВРУ Русланом Стефанчуком, головою ОПУ Андрієм Єрмаком та колегами з уряду зустрілися з послами іноземних країн, які працюють в Україні. Сьогодні говорили, зокрема, про третій пункт формули, який стосується енергетичної безпеки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в суботу.

Прем'єр-міністр наголосив, що є висока ймовірність того, що РФ продовжуватиме масштабний терор проти енергетики України й цієї зими.

"Водночас Росія буде використовувати енергоресурси як зброю проти Європи та інших демократичних країн. Очевидно, що для Кремля енергетика — це похідна виключно від геополітики, а не від економіки", - наголосив глава українського уряду.

Він додав, що зараз короткостроковим завданням є відновлення і захист української енергосистеми взимку. Для цього робляться проєкти захисту енергооб'єктів, триває робота над "організацією постійного міжнародного моніторингу безпеки об’єктів енергетичного сектору для швидкої реакції на виклики".

Крім цього, Шмигаль повідомив, що Україна активно взаємодіє з європейськими партнерами в питаннях збільшення постачань електроенергії.

"Зі свого боку готові надати європейським компаніям можливість зберігати газ в українських підземних сховищах, які є найбільшими на континенті", - наголосив прем'єр-міністр.

Також глава українського уряду зазначив, що Україна та її партнери продовжать спільну роботу над тим, щоб "у сучасному світі енергетика не перетворювалася на зброю, щоб критична інфраструктура не ставала об’єктом терору".

"Українська Формула миру — це не лише про Україну, а і про безпеку для всіх у світі. Вдячні всім країнам та союзникам, які сьогодні разом з нами наближають мир і працюють над імплементацією Формули миру президента Зеленського", - підсумував Шмигаль.

Теги: #уряд #енергетика #ппо

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