Усі служби Запоріжжя на місці, рятують людей - Зеленський

Усі комунальні служби Запоріжжя на місці й рятують людей, написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

"Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені. Усі служби на місцях. Працюють, рятують людей", - написав він.

"Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє", - написав він також.