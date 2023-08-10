Події

11:56 10.08.2023

ДБР запобігло у Вінницькій області замовному вбивству місцевого депутата

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ДБР запобігло у Вінницькій області замовному вбивству місцевого депутата

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього депутата Жмеринської міськради на Вінниччині від забороненої в Україні проросійської партії "ОПЗЖ", який замовив убивство іншого депутата цієї місцевої ради, інформують у ДБР.

"Батько затриманого є колишнім народним депутатом VII скликання від забороненої "Партії регіонів" та діючим депутатом Жмеринської міськради від "ОПЗЖ". Однак чоловік іще на початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України та фактично не виконує депутатських обовʼязків", - ідеться в повідомленні бюро в четвер.

У бюро уточнюють, що бізнес депутата і політичні інтереси в місті та регіоні представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради.

"Кілька місяців тому в батька загострився конфлікт із іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво. Син вирішив "допомогти" батьку та намагався організувати замовне вбивство іншого депутата – члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради", - зазначається в повідомленні.

За інформацією ДБР, організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців убивства та надав їм інформацію про майбутню жертву.

"За замовне вбивство він пообіцяв заплатити $8,5 тис., оцінивши у таку суму життя свого колеги. У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора", - ідеться в повідомленні.

Теги: #попередження #замовне_вбивство

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