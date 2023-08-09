Генштаб ЗСУ не підтверджує інформацію про форсування Дніпра українськими силами - Маляр

Генеральний штаб Збройних сил України на цей момент не підтверджує інформацію про форсування Дніпра Силами оборони, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Збройні сили і Генеральний штаб не підтверджують цю інформацію станом на зараз. Ми просимо і звертаємося до всіх уже вкотре довіряти лише офіційним джерелам", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону в середу.

Заступник міністра наголосила, що будь-яка інформація, пов'язана із зоною бойових дій, може впливати на перебіг ситуації.

"Тому все, що подають Генштаб, Міноборони, - інформація, яка безпечна для ведення наших бойових дій", - пояснила вона.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті стверджував, що ЗСУ здійснили рейд на лівий берег Дніпра на Херсонщині та, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів.

За інформацією інституту з посиланням на кількох російських військових блогерів, українські сили висадили сім катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері і прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.