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18:44 03.08.2023

Сирський: Наші війська щодня зривають плани ворога щодо прориву на куп'янському та лиманському напрямках

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Сирський: Наші війська щодня зривають плани ворога щодо прориву на куп'янському та лиманському напрямках

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав органи управління військових частин, що виконують завдання на найактивніших ділянках фронту, повідомляє Military Media Center у телеграм-каналі.

"В умовах продовження активних наступальних дій противника на купʼянському та лиманському напрямках, наші війська щоденно зривають його плани щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі і техніці, зменшують наступальний потенціал ворожих військ. На бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу!" - заявив Сирський, коментуючи результати роботи.

Він зазначив, що під час зустрічей із представниками частин, які виконують завдання на бахмутському напрямку, основну увагу було приділено актуальним проблемам збільшення темпів наступу, перспективам подальших дій, вирішенню проблемних питань, які заважають успішному виконанню поставлених завдань.

"На лиманському і купʼянському напрямках спільно з командирами розглянули питання адекватного реагування на наступальні дії противника, підвищення ефективності вогневого ураження ворога, боротьби з дронами різних типів, забезпечення дій наших військ", - зазначив він.

Окрім того, командувач зустрівся з молодшими командирами, представниками сержантського корпусу ЗСУ.

"Вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди найкращим військовослужбовцям, які відзначилися в боях за звільнення України. Відбулася відверта розмова з усіх проблем, які потребують термінового вирішення. Для цього визначив конкретні завдання відповідним посадовим особам", - розповів Сирський.

Теги: #сухопутні_війська #сирський

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