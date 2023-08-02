Події

15:41 02.08.2023

РФ нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі - ОК "Південь"

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РФ нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі - ОК "Південь"

Російські окупанти знову нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі, на бойове чергування виведено підводний і надводний ракетоносії, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Загальний залп "Калібрів" у такому випадку може сягати 12 ракет. Рівень ракетної загрози дуже високий", - зазначається в повідомленні у фейцсбуці.

Мирних жителів закликають прислухатися до сигналів повітряної тривоги та переходити в укриття.

"Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними", - наголосили в командуванні.

Теги: #ок_південь

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