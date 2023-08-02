САП завершила досудове розслідування справи про незаконне привласнення землі в Одесі, організоване за участю Труханова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ухвалила рішення про завершення досудового розслідування і доручила Національному антикорупційному бюро України відкрити матеріали в кримінальному провадженні за фактами незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно одержаних доходів.

"Серед підозрюваних осіб мер Одеси, його колишній заступник, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також інші особи – представники товариств-забудовників та учасники злочинної організації – приватні особи", - повідомляє пресслужба САП.

Перед завершенням досудового розслідування протягом червня-липня 2023 року підозрюваним повідомлено про зміни раніше повідомлених підозр, а також деяким із них повідомлено про нові підозри, зокрема за фактами одержання від керівника злочинної організації неправомірної вигоди у вигляді об'єктів нерухомості.

"У рамках досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 років вказані особи розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для її подальшої забудови. Так, земельні ділянки територіальної громади Одеси передавались в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам–забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок", - повідомляють у САП.

Загальний розмір завданих збитків за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 млн грн.

Окрім того, під час розслідування встановлено факти легалізації коштів, одержаних злочинною організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень.

На сьогодні дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. ч. 1, 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Керівнику злочинної організації, який переховується від слідства за межами України, повідомлено про підозру за ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 369-2 КК України в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Із зазначеного кримінального провадження також виділено матеріали досудового розслідування щодо колишнього очільника прокуратури Одеської області, якого спільно з іншими особами підозрюють у незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, а також в одержанні від представника компанії-забудовника неправомірної вигоди у вигляді квартири. 20 липня 2023 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні.

Міським головою Одеси є Геннадій Труханов.