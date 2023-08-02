2 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 525 РОСІЙСЬКА Агресія - DAY 525 RUSSIAN AGRESSION

2 серпня відзначають Міжнародний день Голокосту ромів.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Іллі.

Сьогодні 70-річний ювілей святкує Дитяча залізниця, відкрита у Києві в 1953 році.

У цей день:

1909 - На озброєння армії США прийнято перший військовий літак, збудований братами Райт;

1918 – Гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

1939 - Альберт Ейнштейн направив президенту США Франкліну Рузвельту листа, в якому поінформував про роботу нацистських фізиків зі створення атомної зброї та закликав почати в США дослідну програму;

1940 – бригадний генерал Шарль де Голль, який після капітуляції Французької республіки покинув країну, з Лондона закликав усіх патріотів продовжувати збройну боротьбу з нацистською Німеччиною;

1945 - Завершилася Потсдамська конференція;

1949 – Академік В. Філатов у клініці Українського експериментального інституту очних хвороб в Одесі здійснив тисячну операцію з пересадки рогівки;

1970 – У Белфасті британська армія вперше застосувала гумові кулі проти північних ірландців;

1989 - Трагедія на Київському головпоштамті, внаслідок якої загинули 11 осіб;

1991 - Сполучені Штати Америки визнали незалежність Латвії, Литви та Естонії;

2006 – У Йоганнесбургу (ПАР) вперше за останні 25 років випав сніг;

2014 – Суд Тбілісі заочно заарештував експрезидента Міхеіла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень;

2020 - Із МКС повернулася капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі)

2022 - Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.

Церковне свято

Цього дня вшановують пророка Іллю, який жив в Ізраїльському царстві за 900 років до Різдва Христового. За переказами, він був ревним поборником іудаїзму, викривав ідолопоклонство та всяке нечестя.

За часів Іллі в Ізраїлі царював слабохарактерний правитель Ахав, чия дружина Єзавіль вирішила встановити культ язичницького божества Ваала. Пророк Ілля заступився за зневажені святині юдеїв. Наділений особливим даром, він творив безліч чудес, щоб навчити царя та його дружину. Одним із покарань, які Ілля послав на країну безбожних правителів, став трирічний голод. Крім того, він власноруч стратив язичницьких жерців, які влаштували жертвопринесення на горі Кармель.

Діяння пророка розлютили Єзавіль, і вона заприсяглася винищити його. Однак Ілля втік у пустелю. Пізніше, повернувшись до Ізраїлевого царства, він все ж упокорив правителя Ахава. Вважається, що Ілля був узятий на Небо живим: «раптом з'явилися колісниця вогняна та коні вогняні», які й забрали пророка. Завдяки цьому образу святий отримав у народі прізвисько Ілля Громовержець: говорили, що саме він, проносячись по небу у вогняній колісниці та намагаючись вразити нечистого змія, пускає громи та блискавки.

Іменини: Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Сава, Сергій, Тихін, Федір.