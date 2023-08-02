У Голосіївському р-ні столиці уламки БПЛА впали на дитмайданчик - КМВА

У ніч проти середи російські окупанти атакували територію України іранськими ударними дронами, внаслідок атаки уламки безпілотника впали на дитячий майданчик у Голосіївському районі столиці, також зафіксовано загоряння нежитлового приміщення.

"Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. Частини дрону впали на дитячий майданчик. В іншому місці району сталося займання нежитлового приміщення. Інформація щодо потерпілих відсутня. Підрозділи ДСНС працюють на місцях", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

Як повідомлялося, уламки БПЛА впали також у Солом'янському та Святошинському районах Києва, пошкодивши нежитлові приміщення, в останньому також сталося займання дерева, інформація про постраждалих не надходила.