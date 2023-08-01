Події

19:01 01.08.2023

Житель Харкова організував нелегальний канал переправлення за кордон військовозобов'язаних під виглядом волонтерів

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Житель Харкова організував нелегальний канал переправлення за кордон військовозобов'язаних під виглядом волонтерів

Поліцейські затримали 44-річного жителя Харкова, який заснував благодійну організацію і під виглядом волонтерської діяльності організовував безперешкодний виїзд за кордон військовозобов'язаних.

"За налагодженою схемою зловмисник вносив відомості про "ухилянтів" до системи "Шлях" як волонтерів, що дозволяло їм виїхати за кордон та не повертатись назад. Вартість незаконної послуги коливалася від 3000 до 6500 доларів США", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські управління міграційної поліції спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури Харкова здійснили три обшуки.

Під час слідчих дій було вилучено кошти (в національній та іноземній валюті), мобільні телефони, жорсткі диски, банківські картки, ноутбук, флеш-носії інформації, печатки ФОПів і різних організацій, посвідчення волонтерів та іншу документацію, що підтверджує злочинну діяльність.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Теги: #харків #військовозобовязані

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