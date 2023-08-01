Червоний Хрест України та Київ підписали меморандум про співпрацю - Кличко

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) і Київ підписали меморандум про співпрацю, повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні підписали меморандум про співпрацю між столицею і Товариством Червоного Хреста України. Він, насамперед, передбачає співробітництво в реабілітації військових та цивільних, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, з якою вдерлася Росія", - написав Кличко в телеграмі у вівторок.

За словами мера столиці, йдеться, зокрема, про придбання сучасного реабілітаційного обладнання для великого реабілітаційного центру, який створює Київ. Центр уже діє, незважаючи на те, що в частині його приміщень триває ремонт.

Кличко розповів, що меморандум також передбачає навчання фахівців, які надаватимуть психологічну та реабілітаційну допомогу військовим і постраждалим від війни цивільним особам.

Він зазначив, що меморандум передбачає і заходи, які сприятимуть соціалізації ветеранів.

"На першому етапі реалізації меморандуму співпраця здійснюватиметься із залученням міжнародних донорів", - уточнив Кличко.