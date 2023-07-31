Зеленський про обстріли Кривого Рогу та Херсона: Окупанти продовжують тероризувати мирні міста та людей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Херсона і ракетний удар по Кривому Рогу та наголосив, що окупанти продовжують тероризувати мирні міста і людей, унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

"Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент також повідомив, що необхідні служби працюють на місці події. "Намагаємося врятувати якомога більше людей", - наголосив Зеленський.

Крім цього, глава Української держави провів розмови з МВС і СБУ. Ситуацією опікуються заступник глави ОП з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови обладміністрацій.

"Останні дні ворог уперто б'є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", - наголосив Зеленський.