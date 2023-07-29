Зеленський прибув на бойові позиції в Донецьку область привітати бійців ССО

Президент України Володимир Зеленський привітав бійців Сил спеціальних операцій, які воюють на Бахмутському напрямку на Донеччині, з їхнім професійним днем.

"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!" - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

Допис глава держави проілюстрував відео, на якому він особисто вітає бійців в одній зі споруд на бойових позиціях.

Президент також не став розкривати деталей про актуальні операції ССО, додавши, що про них стане відомо "тільки з часом". "Але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне", - зазначив Зеленський.