Події

17:37 28.07.2023

Очільник МВС: На одному квадратному метрі території, де тривають наступальні дії, є до 4 ворожих мін

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Очільник МВС: На одному квадратному метрі території, де тривають наступальні дії, є до 4 ворожих мін

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відзначає високу щільність мінування ворогом територій, на яких із червня 2023 року відбуваються наступальні дії Сил оборони України.

"Ми розуміємо, що чим більше ворог стоїть на тій чи іншій території, тим більша щільність мінування. Дві-три-чотири міни на одному квадратному метрі - це те, що зараз є на тих територіях, де ми здійснюємо наступальні дії. Тому просуваємося повільно - маємо берегти наших людей", - сказав міністр у п'ятницю в ефірі національного телемарафону.

Він продовжив: "Звісно, після цього ми маємо берегти техніку, щоб продавити ворога".

"Ми розуміємо, з чим маємо справу, з яким щільним мінуванням зіткнулися з часу початку цих бойових дій у червні", - зазначив очільник МВС.

Говорячи загалом про процес розмінування на деокупованих територіях, глава МВС повідомив: "Ми говоримо про величезну територію - 130 тис. кв. км, які ми вже встигли розмінувати".

За словами Клименка, із землі та води сапери і вибухотехніки витягли і знешкодили 665 тис. вибухонебезпечних предметів.

Теги: #мінування

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