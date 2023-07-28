На конференцію Росія - Африка приїхало майже втричі менше лідерів, ніж раніше, ціни на зерно зростають - британська розвідка

У конференції Росія - Африка, яка відбулася в Санкт-Петербурзі 27 липня, взяли участь 17 глав африканських держав, тоді як у попередній брали участь 43 африканських лідера.

"Захід відбувається через десять днів після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи (BSGI)... Крім прямого припинення постачань, блокада України Росією також викликає зростання цін на зерно. Наслідки війни в Україні майже напевно посилять відсутність продовольчої безпеки в Африці щонайменше в найближчі два роки", - повідомляють у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у п'ятницю вранці.

Водночас зазначається, що Чорноморська зернова ініціатива дозволила експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи необхідним харчуванням такі держави, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.