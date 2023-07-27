Події

16:32 27.07.2023

Суд заарештував майно колишнього військкома Борисова та його сім'ї

2 хв читати
Суд заарештував майно колишнього військкома Борисова та його сім'ї

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) суд заарештував майно сім'ї колишнього одеського військкома Євгена Борисова, його родичі намагалися вивезти Porche, інформують у ДБР.

"За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім’ї", - йдеться в повідомленні бюро на сайті відомства в четвер.

За інформацією ДБР, серед заарештованого майна: земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м, домоволодіння в Одесі площею 78,5 га, дві квартири та 1/3 квартири в Одесі, автомобілі Toyota Land Cruiser 2023 року випуску, Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску, Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску, Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року випуску, Porsche Macan GTS 2016 року випуску, Audi A6 1999 року випуску.

"Водночас, намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Так, під час спроби перетину кордону в пункті пропуску "Паланка - Маяки – Удобне" було зупинено автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску", - наголошується в повідомленні.

Як встановило ДБР, авто зареєстроване на невістку Борисова і є речовим доказом у справі колишнього військкома.

"У слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Автомобіль вилучено", - уточнюють у ДБР.

У бюро нагадують, що стосовно Борисова порушено кримінальне провадження за кількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало колишнього військкома, суд узяв його під варту.

ДБР зазначає, що під час досудового розслідування бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчалися й повідомлення ЗМІ. Також буде досліджено матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн.

Борисова підозрюють у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України); у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України); в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Теги: #арешт #борисов #майно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 26.07.2023
СБУ: 18 депутатів Держдуми РФ засуджено до тюремних термінів заочно

СБУ: 18 депутатів Держдуми РФ засуджено до тюремних термінів заочно

19:33 21.07.2023
Терориста Гіркіна в РФ заарештували на два місяці за "заклики до екстремізму"

Терориста Гіркіна в РФ заарештували на два місяці за "заклики до екстремізму"

19:15 21.07.2023
Уряд ПАР звернувся по ордер на арешт Путіна в разі його візиту

Уряд ПАР звернувся по ордер на арешт Путіна в разі його візиту

20:01 20.07.2023
Апеляційна палата ВАКС залишила чинним запобіжний захід ексголові Верховного Суду

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним запобіжний захід ексголові Верховного Суду

09:57 29.06.2023
Голову Тернопільської облради та заступника голови ОВА заарештували з альтернативою застави у понад 800 тис. грн

Голову Тернопільської облради та заступника голови ОВА заарештували з альтернативою застави у понад 800 тис. грн

18:24 28.06.2023
Начальника Одеського ТЦК Борисова звільнено з посади

Начальника Одеського ТЦК Борисова звільнено з посади

11:23 24.06.2023
СБУ затримала "праву руку" підсанкційного мільярдера Шелкова, який вивозив з України титан для виробництва "Калібрів"

СБУ затримала "праву руку" підсанкційного мільярдера Шелкова, який вивозив з України титан для виробництва "Калібрів"

19:30 19.06.2023
ВАКС змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра розвитку громад на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави

ВАКС змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра розвитку громад на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави

11:22 16.06.2023
Суд заарештував президента УАФ Павелка

Суд заарештував президента УАФ Павелка

13:46 03.06.2023
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох чиновників, затриманих через недопуск громадян в укриття Києва, охоронець під вартою

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох чиновників, затриманих через недопуск громадян в укриття Києва, охоронець під вартою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" розраховує обійтися без відключень е/е в серпні в умовах украй обмежених потужностей генерації

Гутерреш обіцяє продовжувати контакти з усіма сторонами з приводу "Чорноморської зернової ініціативи"

На південь від Бахмута українські воїни поступово рухаються вперед, на північ від міста - відбивають атаки ворога - Маляр

Рада має намір відновити декларування для чиновників

Блокування "зернової угоди" дасть можливість Росії заробити додаткові кошти - Зеленський

ОСТАННЄ

ЗСУ відбили наступ окупантів на чотирьох східних напрямках, за добу було 30 бойових зіткнень

Зеленський у День медичного працівника відвідав лікарні на Миколаївщині

Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, без жертв

На Київщині легковик зіткнувся з автобусом, постраждали 9 людей

Липень цього року поб'є світовий рекорд з екстремальної спеки - Гутерреш

В Україні в аварійному стані перебувають 9% мостів - підсумки перевірок

У Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну

"Укренерго" розраховує обійтися без відключень е/е в серпні в умовах украй обмежених потужностей генерації

Гутерреш обіцяє продовжувати контакти з усіма сторонами з приводу "Чорноморської зернової ініціативи"

Сапери-водолази знешкодили півтонну російську авіабомбу, що лежала на дні Осколу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА