Суд заарештував майно колишнього військкома Борисова та його сім'ї

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) суд заарештував майно сім'ї колишнього одеського військкома Євгена Борисова, його родичі намагалися вивезти Porche, інформують у ДБР.

"За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім’ї", - йдеться в повідомленні бюро на сайті відомства в четвер.

За інформацією ДБР, серед заарештованого майна: земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м, домоволодіння в Одесі площею 78,5 га, дві квартири та 1/3 квартири в Одесі, автомобілі Toyota Land Cruiser 2023 року випуску, Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску, Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску, Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року випуску, Porsche Macan GTS 2016 року випуску, Audi A6 1999 року випуску.

"Водночас, намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Так, під час спроби перетину кордону в пункті пропуску "Паланка - Маяки – Удобне" було зупинено автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску", - наголошується в повідомленні.

Як встановило ДБР, авто зареєстроване на невістку Борисова і є речовим доказом у справі колишнього військкома.

"У слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Автомобіль вилучено", - уточнюють у ДБР.

У бюро нагадують, що стосовно Борисова порушено кримінальне провадження за кількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало колишнього військкома, суд узяв його під варту.

ДБР зазначає, що під час досудового розслідування бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчалися й повідомлення ЗМІ. Також буде досліджено матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн.

Борисова підозрюють у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України); у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України); в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).