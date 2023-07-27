Події

09:09 27.07.2023

Українські війська продовжують наступ на північ і південь від міста Бахмут - речник Генштабу

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Українські війська продовжують наступ на північ і південь від міста Бахмут - речник Генштабу

На бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії на північ і південь від міста Бахмут, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

За його словами, на південному фронті Сили оборони мали успіх у районі Старомайорського і закріплюються на досягнутих рубежах, інформує Military Media Center у четвер уранці.

Ковальов наголосив, що на бахмутському напрямку тривають важкі бої, при цьому зазначивши, що "ворог зазнає втрат, застосовує резерви".

Теги: #бахмутський_напрямок

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