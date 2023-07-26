ВАКС не задовольнив клопотання прокурора про електронний браслет для мера Одеси Труханова

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) не задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо повторного накладення обов'язків на одного з обвинувачених у справі Одеського "Краяна", а саме міського голову Одеси.

Як повідомила САП у телеграм-каналі, таке рішення ухвалено 26 липня 2023 року.

"Зазначене рішення ухвалено з окремою думкою одного із суддів колегії", - зазначається в повідомленні.

Зазначене рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

У САП нагадали, що 4 травня 2023 р. ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання і застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

Надалі за обвинуваченого було внесено заставу та покладено відповідно процесуальні обов'язки, зокрема, носіння електронного засобу контролю.

16 червня 2023 року прокурор САП звернувся до ВАКС із клопотанням про продовження строків обов'язків. "Однак суд так і не встиг розглянути зазначене клопотання у відповідні строки. Як наслідок, строк дії обов'язків в обвинуваченого сплив 05.07.2023", - ідеться в повідомленні.

Міським головою Одеси є Геннадій Труханов.