Події

21:44 26.07.2023

ВАКС не задовольнив клопотання прокурора про електронний браслет для мера Одеси Труханова

1 хв читати
ВАКС не задовольнив клопотання прокурора про електронний браслет для мера Одеси Труханова

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) не задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо повторного накладення обов'язків на одного з обвинувачених у справі Одеського "Краяна", а саме міського голову Одеси.

Як повідомила САП у телеграм-каналі, таке рішення ухвалено 26 липня 2023 року.

"Зазначене рішення ухвалено з окремою думкою одного із суддів колегії", - зазначається в повідомленні.

Зазначене рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

У САП нагадали, що 4 травня 2023 р. ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання і застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

Надалі за обвинуваченого було внесено заставу та покладено відповідно процесуальні обов'язки, зокрема, носіння електронного засобу контролю.

16 червня 2023 року прокурор САП звернувся до ВАКС із клопотанням про продовження строків обов'язків. "Однак суд так і не встиг розглянути зазначене клопотання у відповідні строки. Як наслідок, строк дії обов'язків в обвинуваченого сплив 05.07.2023", - ідеться в повідомленні.

Міським головою Одеси є Геннадій Труханов.

 

 

 

Теги: #браслет #труханов #краян

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 19.07.2023
Із мера Одеси зняли електронний браслет

Із мера Одеси зняли електронний браслет

19:19 05.05.2023
За мера Одеси внесли заставу, він вийшов із СІЗО - САП

За мера Одеси внесли заставу, він вийшов із СІЗО - САП

17:26 04.05.2023
Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяну" - САП

Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяну" - САП

18:56 26.04.2023
Заступнику мера Одеси Вугельману обрано запобіжний захід у вигляді застави в понад 5 млн грн у справі заводу "Краян"

Заступнику мера Одеси Вугельману обрано запобіжний захід у вигляді застави в понад 5 млн грн у справі заводу "Краян"

19:54 25.04.2023
ВАКС посилив запобіжний захід Труханову у справі заводу "Краян" - призначив заставу в розмірі 30,866 млн

ВАКС посилив запобіжний захід Труханову у справі заводу "Краян" - призначив заставу в розмірі 30,866 млн

07:08 25.04.2023
Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту за розкрадання бюджетних коштів

Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту за розкрадання бюджетних коштів

07:38 26.05.2022
Чутки про нібито розміщення важкого озброєння в одеських школах, що розпускаються Міноборони РФ, є "фейком"

Чутки про нібито розміщення важкого озброєння в одеських школах, що розпускаються Міноборони РФ, є "фейком"

11:17 24.11.2021
Труханов вніс заставу в сумі 30 млн грн

Труханов вніс заставу в сумі 30 млн грн

16:49 17.11.2021
ВАКС залишив без змін суму застави в 30 млн грн для Труханова

ВАКС залишив без змін суму застави в 30 млн грн для Труханова

15:01 11.10.2021
ВАКС обрав запобіжний захід Труханову у вигляді застави в 30 млн грн

ВАКС обрав запобіжний захід Труханову у вигляді застави в 30 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Олещук: ППО України знищила 36 повітряних цілей у середу: 3 крилаті ракети "Калібр" і 33 ракети Х-101/Х-555

Ми відбили цю атаку - командувач Повітряних сил Олещук

Над Дніпропетровщиною збили ракету, постраждалих немає

Рада Україна - НАТО показала себе ефективним механізмом кризових консультацій

Найкраща відповідь Росії за дії в Чорноморському регіоні - надати Україні сучасні засоби ППО - місія України при НАТО за підсумками Ради

ОСТАННЄ

Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Через два тижні після ухвалення Спільної декларації про підтримку України, до неї приєдналися ще 12 країн

Олещук: ППО України знищила 36 повітряних цілей у середу: 3 крилаті ракети "Калібр" і 33 ракети Х-101/Х-555

Померла співачка Шинейд О'Коннор

США спільно з ЄС та Україною шукають варіанти експорту українського зерна на міжнародні ринки

Ми відбили цю атаку - командувач Повітряних сил Олещук

Над Дніпропетровщиною збили ракету, постраждалих немає

Окупанти завдали авіаударів по с.Зміївка Херсонської області, жертв немає

Рада Україна - НАТО показала себе ефективним механізмом кризових консультацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА