На експрезидента Франції Саркозі наділи електронний браслет

В п'ятницю, 7 лютого, на експрезидента Франції Ніколя Саркозі вдягнули електронний браслет, до носіння якого він був засуджений у справі "про прослуховування", повідомила паризька прокуратура. Це безпрецедентний захід для колишнього глави держави, повідомляє Le Monde.

Як пише видання, Ніколя Саркозі тепер дозволено виходити з дому лише з 8:00 до 20:00 – до 21:30 понеділками, середах і четвергах, в дні, коли він з 6 січня бере участь у судовому процесі за підозрою в фінансуванні з лівійських джерел його президентської кампанії 2007 року. Колишній президент був викликаний до паризького суду 28 січня суддею з виконання покарань (JAP) для визначення термінів і умов.

Цю процедуру було розпочато після того, як у грудні 2024 р. Верховний суд Франції відхилив апеляцію Ніколя Саркозі у так званій справі "про прослуховування", чим остаточно затвердив його вирок – один рік ув'язнення з електронним моніторингом за корупцію та зловживання впливом.

Адвокат Ніколя Саркозі – Жаклін Лаффон – заявила, її клієнт "продовжує оскаржувати суть обвинувального вироку" та що передасть справу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) "до кінця місяця". Однак ця передача справи не завадить виконанню вироків.

Як роз'яснює видання, у цій справі, також відомій як справа "Вісмут", у травні 2023 р. колишнього главу держави вдруге визнали винним у тому, що він у 2014 році уклав "корупційний пакт" з Жильбером Азібером, старшим суддею Касаційного суду, разом зі своїм давнім адвокатом Тьєррі Герцогом, щоб той передав інформацію і спробував вплинути на апеляцію, подану у справі Беттенкура. Це було зроблено в обмін на обіцяне "просування" на почесну посаду в Монако.

Повідомляється, що наразі колишній глава держави проводить три дні на тиждень у суді в Парижі, де з 6 січня і до 10 квітня триває судовий процес у справі про ймовірне лівійське фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року.

Це не далеко не єдина справа, по котрій Саркозі визнано винним, у лютому 2024 р. Апеляційний суд Парижа підтвердив вирок колишньому президенту Франції у справі про незаконне фінансування президентської виборчої кампанії, тоді йшлося про апеляцію у "справі Bygmalion ". У межах цієї справи Саркозі було у вересні 2021 року засуджено на рік тюремного строку з дозволом відбувати його вдома під контролем засобів електронного стеження.

Суд тоді визнав його винним у незаконному фінансуванні своєї президентської виборчої кампанії 2012 року і погодився з обвинуваченням у тому, що президент і ще 13 фігурантів вели подвійну бухгалтерію, приховуючи частину видатків виборчого штабу, щоб за документами не перевищити гранично допустиму суму.

Голова апеляційного суду уточнила, що підтверджується вирок, ухвалений судом першої інстанції у 2021 році, виконання якого буде скориговано: колишній президент республіки, який ніколи не визнавав своєї провини та ще має змогу подати касаційну скаргу, не потрапить до в'язниці, але може бути зобов'язаний носити електронний браслет під час остаточного рішення. Це означає, що, з погляду пенітенціарної адміністрації, Саркозі матиме статус ув'язненого.

Звинувачення в незаконному фінансуванні виборчої кампанії 2012 року було висунуто проти нього у зв'язку з тим, що дозволену межу витрат в EUR22,5 млн було перевищено до EUR42 млн. Однак судовим слідчим не вдалося встановити безпосередню причетність самого кандидата до маніпуляцій із бухгалтерією, здійснених спільно з керівництвом тодішньої президентської партії UMP і PR-компанією Bygmalion.

З цієї причини Саркозі несе відповідальність тільки за незаконне фінансування виборчої кампанії, що карається одним роком тюремного ув'язнення і штрафом у розмірі EUR3750.

На відміну від колишнього президента, дев'ятьом іншим обвинуваченим за апеляційним процесом інкримінують підроблення документів, зловживання довірою, приховування незаконних коштів, шахрайство та змову, які караються тюремним ув'язненням на строк до п'яти років і штрафом у розмірі EUR375 тис.

Саркозі обіймав президентську посаду з 2007 року до 2012-го.