Постраждалих від нічної атаки дронами Одеської області семеро, один у реанімації - ОВА

Семеро людей постраждали внаслідок атаки російських окупантів дронами по портовій інфраструктурі Одеської області в ніч на понеділок, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Двом постраждалим надано медичну допомогу на місці, до лікарні госпіталізовано п'ятьох осіб. Один із них у важкому стані, в реанімації. Його стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести його до високоспеціалізованого медичного закладу", - написав Кіпер у телеграмі у понеділок.

Ще один постраждалий, за словами голови обладміністрації, перебуває в стані середнього ступеня тяжкості. Решта троє - з легкими осколковими пораненнями і забоями тіла. "Їм надали всю необхідну медичну допомогу і направили на амбулаторне лікування, госпіталізації не потребують", - розповів Кіпер.

Як повідомлялося, в ніч проти понеділка російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одеської області іранськими ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed", три з яких було ліквідовано. Унаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному з виробничих приміщень сталася пожежа.

Раніше повідомляли про шістьох постраждалих.