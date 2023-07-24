Події

13:06 24.07.2023

Постраждалих від нічної атаки дронами Одеської області семеро, один у реанімації - ОВА

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Семеро людей постраждали внаслідок атаки російських окупантів дронами по портовій інфраструктурі Одеської області в ніч на понеділок, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Двом постраждалим надано медичну допомогу на місці, до лікарні госпіталізовано п'ятьох осіб. Один із них у важкому стані, в реанімації. Його стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести його до високоспеціалізованого медичного закладу", - написав Кіпер у телеграмі у понеділок.

Ще один постраждалий, за словами голови обладміністрації, перебуває в стані середнього ступеня тяжкості. Решта троє - з легкими осколковими пораненнями і забоями тіла. "Їм надали всю необхідну медичну допомогу і направили на амбулаторне лікування, госпіталізації не потребують", - розповів Кіпер.

Як повідомлялося, в ніч проти понеділка російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одеської області іранськими ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed", три з яких було ліквідовано. Унаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному з виробничих приміщень сталася пожежа.

Раніше повідомляли про шістьох постраждалих.

Теги: #атака #постраждалі #одеська_область

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