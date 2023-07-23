Події

13:47 23.07.2023

Боррель: Руйнування православного собору в Одесі - це черговий воєнний злочин Кремля

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Боррель: Руйнування православного собору в Одесі - це черговий воєнний злочин Кремля

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що нічний обстріл Одеси є черговим воєнним злочином РФ, яка з-поміж іншого зруйнувала об'єкт всесвітньої спадщини - Спасо-Преображенський кафедральний собор.

"Безперервний російський ракетний терор проти Одеси, що охороняється ЮНЕСКО, являє собою черговий воєнний злочин Кремля, який зруйнував також головний православний собор - об'єкт всесвітньої спадщини. Росія вже завдала шкоди сотням культурних об'єктів, намагаючись знищити Україну", - написав Боррель у твіттері в неділю.

 

Теги: #одеса #реакція #боррель

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