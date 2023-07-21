Події

16:31 21.07.2023

Окупанти обстріляли сел. Дружба під Торецьком, загинули двоє дітей - Донецька ОВА

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Двоє дітей, брат і сестра, загинули і ще одна жінка дістала поранень у п'ятницю вдень унаслідок обстрілу російськими окупантами селища Дружба Торецької громади Бахмутського району Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Близько третьої години дня рашисти обстріляли селище з артилерії - один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони дістали поранень, несумісних із життям. Крім того, в тому самому селищі під час обстрілу була поранена літня жінка – її доправили до лікарні", - написав Кириленко в телеграмі.

У зв'язку з цим він закликав батьків неповнолітніх дітей невідкладно вивезти дітей із небезпечної зони. "Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі й перед законом", - написав голова обладміністрації.

 

Теги: #обстріл #донецька_область

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