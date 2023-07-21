21 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 513 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 513 RUSSIAN AGRESSION

21 липня у світі - Міжнародний день шкідливої їжі.

У Бельгії - Національний день, у Туреччині - Фестиваль Кадирга.

Католики святкують День пророка Єзекиїля.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Прокопія.

Ще цього дня:

1969 - Американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін у рамках польоту "Apollo 11" виходять на поверхню Місяця;

1992 - Сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України;

2013 - Вступив на престол король Бельгії Філіп I.

Міжнародний день шкідливої їжі

Шкідливу їжу зазвичай називають "порожніми калоріями". Вона навантажує наш організм надмірною кількістю жиру, цукру і солі, при цьому містить дуже мало харчових волокон, вітамінів і мінералів. Саме такими заведено вважати цукерки, гамбургери, солодкі напої, кондитерські вироби, картоплю фрі та інші перекуси. Є багато інформації про шкоду нездорової їжі, тому останнім часом все більше людей виключають її зі свого раціону. Однак існує особливий день у році, який називається Міжнародним днем нездорової їжі. Він щорічно відзначається 21 липня і в цей день можна дозволити собі відійти від правил здорового харчування і побалувати смакові рецептори чимось некорисним, але смачним.

Церковне свято

Святого великомученика Прокопія

Святий великомученик Прокопій, пам'ять якого відзначається цього дня, жив у Єрусалимі за часів імператора Діоклетіана. Батько Неанія (таке ім'я отримав майбутній святий Прокопій при народженні) був християнином, але рано помер, тому хлопчика виховувала мати - язичниця Феодосія. Здобувши чудову світську освіту, він почав служити імператору і швидко просувався по службі.

У 303 році, коли почалися відкриті гоніння на християн, Неанія відправили в Олександрію із завданням нещадно винищувати прихильників молодої релігії. Однак у дорозі з молодою людиною сталося диво: він побачив розп'яття і почув голос Ісуса Христа. Відтоді Неаній із гонителя християнства перетворився на його ревного захисника. Його мати, дізнавшись про це, сама прийшла до імператора зі скаргою на сина, який відвернувся від язичницьких богів.

Неанія заарештували і кинули до в'язниці. Вночі до в'язниці прийшов сам Ісус Христос і здійснив таїнство хрещення, давши в'язню нове ім'я - Прокопій. Мученика піддавали багаторазовим тортурам, змушували зректися віри, але він був непохитним. Ба більше, багато язичників, які бачили страждання і стійкість Прокопія, наверталися до Христа. Зрештою, імператор, зневірившись домогтися від мученика зречення від віри, наказав стратити його.

День пророка Єзекиїля

Католицька церква відзначає День пам'яті старозавітного пророка Єзекиїля 21 липня. У 597 році до н.е. він потрапив разом із переселенцями зі свого народу до Вавилона. Там він, завдяки власним видінням, відкрив у собі дар пророцтва.

Католицька церква шанує пророка Єзекиїля. Вважається, що "Той, хто бажає єдності згідно із Заповітом, повинен залишити ідолів і бути очищеним Богом".

У документі, опублікованому Папською Радою зі сприяння єдності християн, ідеться: "Ми, християни, послані до всіх народів, сподіваємося і молимося про повне спілкування у Христі. Тому Книга Єзекиїля закликає нас поміркувати - у світлі Христа - над закликом пророка до єдності Народу Божого".

Іменини: Олександр, Дмитро, Миколай, Прокоп, Федір.