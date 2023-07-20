Кількість поранених унаслідок ударів по Миколаєву зросла до 9-ти, є загиблі

До дев'яти осіб зросла кількість поранених унаслідок нічних ударів по Миколаєву, є загиблі, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"9 поранених: 4 дорослих; 5 дітей", - написав він у Телеграм-каналі.

І додав: "є загиблі".

Раніше повідомлялося, що в ніч на 20 липня російські окупанти вдарили по центру Миколаєва, унаслідок влучання загорівся житловий будинок і гараж.

"Росіяни вдарили по центру міста. Горить гараж і 3-поверховий житловий будинок. Пожежники виїхали", - написав Кім у своєму Телеграм-каналі.



