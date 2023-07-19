Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку президенту США Джо Байдену за наданий новий пакет військової допомоги в розмірі $1,3 млрд.

"Дякую Джо Байдену за потужний новий пакет оборонної підтримки вартістю 1,3 мільярда доларів. Зенітно-ракетні комплекси NASAMS із боєприпасами, артилерійськими снарядами, засобами розмінування та іншою такою необхідною допомогою врятують українські життя та наблизять нашу спільну перемогу. Ми цінуємо неослабну підтримку з боку доброзичливих американців", - написав Зеленський у твіттері в середу ввечері.