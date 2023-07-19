Зеленський підписав закон про запровадження випробувального терміну до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення обов'язкового випробувального терміну від одного до шести місяців для громадян, уперше прийнятих на військову службу за контрактом.

Як зазначено в картці законопроєкту №8169, документ повернуто до парламенту з підписом глави держави 18 липня.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 березня ухвалила в цілому законопроєкт №8169 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби".

Згідно із законопроєктом, військовослужбовці, які успішно пройшли випробувальний термін, продовжують проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України або інших військових формуваннях.