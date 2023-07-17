Ердоган виключив відхід ЗС Туреччини з півночі Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виключив можливість виведення турецьких військових з півночі Сирії, але також заявив, що готовий зустрітися з президентом цієї країни Башаром Асадом, повідомляє агентство "Анадолу".

"Ми не проти зустрічі з Асадом, ми могли б зустрітися, але вся справа в їхньому підході до нас", - заявив він у понеділок.

Водночас він виключив можливість відходу Туреччини з районів на півночі Сирії, де вона проводить військові операції проти курдських угруповань із 2016 року.

"Прямо зараз Асад, на жаль, хоче, щоб Туреччина пішла з півночі Сирії, це неможливо, ми там боремося з тероризмом. Туреччина постійно перебуває там під загрозою", - наголосив турецький президент.