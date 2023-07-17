Події

18:33 17.07.2023

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня - Резніков

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Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" на вівторок, 18 липня.

"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту - можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", - написав Резніков у своїй колонці на "Ліга.net" у понеділок.

Тринадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося у Брюсселі 15 червня.

Джерело: https://www.liga.net/ua/politics/opinion/v-nato-bez-emotsiy-chto-my-poluchili-na-sammite-v-vilnyuse

Теги: #резніков #рамштайн

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