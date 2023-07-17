У Каїрі обвалився житловий будинок, дев'ятеро людей загинули (версія 2)

Щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок обвалення житлового будинку в столиці Єгипту, повідомляє в понеділок агентство Associated Press (AP).

Ще четверо людей дістали травм, їх доправили до лікарні.

За даними AP, влада Каїра розпочала евакуацію мешканців із сусідніх будівель. На час проведення рятувальних робіт поліція оточила район, у якому впав будинок.

Зазначається, що сім'ям загиблих під завалами в міністерстві соціальної солідарності Єгипту обіцяють надати компенсацію розміром близько $2000.

Про причини обвалення будівлі наразі не повідомляють.