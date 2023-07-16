Пілот загинув на авіашоу у Фінляндії під час виконання фігур вищого пілотажу

У Фінляндії на авіашоу в Коувола в неділю під час виконання фігур вищого пілотажу загинув пілот, повідомила поліція.

За їхніми даними, літак упав у лісі в районі аеропорту Сілланпяя.

Поліція має намір почати розслідування авіакатастрофи на місці події.

Вона зазначила, що за необхідності буде надано додаткову інформацію про перебіг розслідування.

Поліція також повідомила, що глядачі не зазнали безпосередньої небезпеки і ніхто з них не постраждав під час падіння літака.