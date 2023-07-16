Події

16:44 16.07.2023

Пілот загинув на авіашоу у Фінляндії під час виконання фігур вищого пілотажу

1 хв читати

 У Фінляндії на авіашоу в Коувола в неділю під час виконання фігур вищого пілотажу загинув пілот, повідомила поліція.

За їхніми даними, літак упав у лісі в районі аеропорту Сілланпяя.

Поліція має намір почати розслідування авіакатастрофи на місці події.

Вона зазначила, що за необхідності буде надано додаткову інформацію про перебіг розслідування.

Поліція також повідомила, що глядачі не зазнали безпосередньої небезпеки і ніхто з них не постраждав під час падіння літака.

Теги: #загибель #фінляндія #авіашоу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 10.07.2023
Шмигаль пропонує фінському уряду розробити план участі країни у відновленні України

Шмигаль пропонує фінському уряду розробити план участі країни у відновленні України

09:39 10.07.2023
Фінляндія запровадила нові обмеження на поїздки для громадян РФ

Фінляндія запровадила нові обмеження на поїздки для громадян РФ

14:31 06.07.2023
Фінляндія надішле Україні засоби ППО, боєприпаси в рамках 17 пакета військової допомоги

Фінляндія надішле Україні засоби ППО, боєприпаси в рамках 17 пакета військової допомоги

13:32 05.07.2023
Новий уряд Фінляндії націлений на поліпшення фінансового становища країни, зміцнення оборонного співробітництва, підтримку України - прем'єр

Новий уряд Фінляндії націлений на поліпшення фінансового становища країни, зміцнення оборонного співробітництва, підтримку України - прем'єр

13:33 29.06.2023
Прем'єр-міністр Фінляндії: Головне питання на саміті ЄС - це Україна

Прем'єр-міністр Фінляндії: Головне питання на саміті ЄС - це Україна

12:14 26.06.2023
В автокатастрофі загинув власник ТОВ "Дунайський аграрій" Роман Дяжук

В автокатастрофі загинув власник ТОВ "Дунайський аграрій" Роман Дяжук

11:04 20.06.2023
Президент Фінляндії: Після вступу до НАТО тиск з боку Росії може посилитися

Президент Фінляндії: Після вступу до НАТО тиск з боку Росії може посилитися

08:55 19.06.2023
У Первомайському Харківської області потонула 12-річна дівчинка

У Первомайському Харківської області потонула 12-річна дівчинка

14:22 17.06.2023
За уточненими даними внаслідок ворожого обстрілу Гур'єва Козачка на Харківщині загинули двоє волонтерів

За уточненими даними внаслідок ворожого обстрілу Гур'єва Козачка на Харківщині загинули двоє волонтерів

19:11 10.06.2023
У Харківській області в результаті повторного обстрілу під час гасіння пожежі загинув рятувальник

У Харківській області в результаті повторного обстрілу під час гасіння пожежі загинув рятувальник

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ситуація на сході України загострилася

Окупанти 9 разів за добу стріляли по мирному населенню Донеччини, загинули 2 жителі

ЗС України за добу знищили 500 окупантів

Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Зеленський обіцяє зберегти темп міжнародної роботи

ОСТАННЄ

Співачка й актриса Джейн Біркін померла у віці 76 років

Ситуація на сході України загострилася

Кораблі Японії, США та Південної Кореї провели спільні навчання з протиракетної оборони

У Сумській області збили дрон окупантів

В Ізюмському районі трактор наїхав на протитанкову міну, тракториста госпіталізовано - ДСНС

Окупанти 9 разів за добу стріляли по мирному населенню Донеччини, загинули 2 жителі

Понеділок в Україні буде спекотним, у вівторок температура трохи знизиться, майже скрізь пройдуть дощі з грозами

У Трифонівці Херсонської області на вибухівці підірвалися двоє дітей, обох госпіталізовано - обладміністрація

Додому хочуть повернутися 76% біженців і 82% ВПО - дослідження УВКПЛ ООН

ЗСУ провели успішний контрнаступ 15 липня на південь від Бахмута, Оріхова та під Великою Новосілкою - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА