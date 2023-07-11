Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

За підсумками першого дня візиту саміту НАТО у Вільнюсі, президент Володимир Зеленський подякував партнерам за готовність продовжувати оборонну підтримку і заявив, що Україна отримає нові інструменти захисту.

"Наша оборона - перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів, більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Зеленський зазначив, що (на другий день Вільнюського саміту - ІФ-У) заплановані численні двосторонні зустрічі - з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

Також очікується перше інавгураційне засідання Ради Україна - НАТО.