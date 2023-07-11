НАТО пообіцяло запросити Україну, коли з цим погодяться союзники та коли дозволять умови - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що союзники Організації Північноатлантичного договору пообіцяли запросити Україну в НАТО, коли вони з цим погодяться і коли дозволять умови.

"Ми зробили чітким, що направимо запрошення для України приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови", - заявив він у вівторок у Вільнюсі на пресконференції, що відбулася після завершення засідання глав держав і урядів країн-членів організації.

Крім того, за його словами, союзники погодилися щодо нової багаторічної програми допомоги для України, яка дасть змогу перейти від стандартів часів Радянського Союзу до стандартів НАТО, а також допомогти відновити сектори безпеки й оборони та покрити критичні потреби, такі як пальне, обладнання для розмінування та медичні постачання.

Столтенберг також підтвердив, що союзники схвалили рішення створити нову Раду Україна-НАТО для проведення консультацій і ухвалення рішень, "де ми будемо зустрічатися, як рівні". "Я з нетерпінням очікую інавгураційного засідання Ради завтра з президентом Зеленським", - деталізував він.

"Це сильний пакет для України й чіткий шлях у напрямі до членства в НАТО", - переконаний генсек альянсу.