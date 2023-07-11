Події

18:16 11.07.2023

Джонсон увосьме став батьком

1 хв читати
Джонсон увосьме став батьком

В експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона народилася восьма дитина, хлопчика назвали Френк, повідомила у вівторок його дружина Керрі.

"Ласкаво просимо в цей світ, Френку Альфреде Одіссею Джонсоне, народжений 5 липня о 09:15 за місцевим часом", - написала дружина Джонсона в інстаграмі.

Це третя дитина пари, у квітні 2020 року в них народився хлопчик Вілф, а в грудні 2021 року - дівчинка Ромі.

Крім цього, колишній британський прем'єр має чотирьох дітей від попереднього шлюбу з Мариною Вілер і одну позашлюбну дитину від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр.

Джонсон обіймав посаду прем'єра країни з 2019 до 2022 року, до цього був главою МЗС Великої Британії.

Теги: #джонсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 16.06.2023
Борис Джонсон працюватиме в газеті Daily Mail

Борис Джонсон працюватиме в газеті Daily Mail

15:29 25.05.2023
Джонсон: Війна закінчиться перемогою України, лише потім переговори

Джонсон: Війна закінчиться перемогою України, лише потім переговори

18:04 08.02.2023
Джонсон закликав Велику Британію надати Україні винищувачі Typhoon і більше танків Challenger

Джонсон закликав Велику Британію надати Україні винищувачі Typhoon і більше танків Challenger

22:03 22.01.2023
Україна зацікавлена, щоб Борис Джонсон займався питаннями підтримки країни у світі

Україна зацікавлена, щоб Борис Джонсон займався питаннями підтримки країни у світі

14:54 22.01.2023
Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві

Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві

14:07 22.01.2023
Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Україну - ЗМІ

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Україну - ЗМІ

10:02 19.01.2023
Путін не використовуватиме ядерну зброю, дайте Україні танки – Джонсон

Путін не використовуватиме ядерну зброю, дайте Україні танки – Джонсон

07:36 19.01.2023
Кличко у Давосі вручив звання Почесного громадянина Києва Борису Джонсону

Кличко у Давосі вручив звання Почесного громадянина Києва Борису Джонсону

18:35 16.01.2023
Борис Джонсон напише автобіографію про роки на посаді прем'єра Великої Британії

Борис Джонсон напише автобіографію про роки на посаді прем'єра Великої Британії

13:54 23.12.2022
Британці вважають Джонсона найкомпетентнішим із трьох прем'єрів, які керували країною у 2022 році

Британці вважають Джонсона найкомпетентнішим із трьох прем'єрів, які керували країною у 2022 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, у 2025-му - в Нідерландах

Україна зробить НАТО сильнішим - Зеленський у Вільнюсі

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

НАТО пообіцяло запросити Україну, коли з цим погодяться союзники та коли дозволять умови - Столтенберг

НАТО прибрало ПДЧ із вимог до України щодо майбутнього членства - Столтенберг

ОСТАННЄ

Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

Комюніке саміту НАТО: Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику РФ

Окупанти завдали 54 авіаударів по Україні за добу

Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, у 2025-му - в Нідерландах

Українська авіація 14 разів обстріляла місця скупчення окупантів

Україна зробить НАТО сильнішим - Зеленський у Вільнюсі

11 країн уклали угоду про те, що з кінця літа українські пілоти проходитимуть навчання на F-16

В окупованому Генічеську посилено репресії проти місцевих жителів - Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

НАТО пообіцяло запросити Україну, коли з цим погодяться союзники та коли дозволять умови - Столтенберг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА