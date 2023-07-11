Джонсон увосьме став батьком

В експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона народилася восьма дитина, хлопчика назвали Френк, повідомила у вівторок його дружина Керрі.

"Ласкаво просимо в цей світ, Френку Альфреде Одіссею Джонсоне, народжений 5 липня о 09:15 за місцевим часом", - написала дружина Джонсона в інстаграмі.

Це третя дитина пари, у квітні 2020 року в них народився хлопчик Вілф, а в грудні 2021 року - дівчинка Ромі.

Крім цього, колишній британський прем'єр має чотирьох дітей від попереднього шлюбу з Мариною Вілер і одну позашлюбну дитину від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр.

Джонсон обіймав посаду прем'єра країни з 2019 до 2022 року, до цього був главою МЗС Великої Британії.