Столтенберг: Рішення Туреччини прийняти Швецію в альянс уже зробило саміт НАТО історичним

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уже назвав Вільнюський саміт альянсу історичним після того, як Туреччина ухвалила рішення ратифікувати протокол про вступ Швеції.

"Тепер у нас є членство Швеції, Швеція стане повноправним членом альянсу. Це добре для Швеції, це добре для Туреччини і добре для всього НАТО. Це також добре для Балтійського регіону. Це - історичне рішення, історичний момент та історичний саміт", - заявив він у вівторок у Вільнюсі в рамках Публічного форуму, який відбувся напередодні саміту альянсу.

Водночас генсек не став спекулювати про конкретні часові рамки завершення всіх необхідних процедур. "Я не можу сказати, коли конкретно Швеція стане повноправним членом НАТО. Парламент Туреччини наразі не засідає, але дуже важливо, що в нас є чітке рішення Туреччини, що вони ратифікують і надішлють протокол про вступ. Я впевнений, що ми вирішили це питання, і буде ратифікація (протоколу про вступ) Туреччиною", - пояснив Столтенберг.