Події

14:04 09.07.2023

На Харківщині внаслідок потрійної ДТП одна людина загинула, двох госпіталізовано

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На Харківщині внаслідок потрійної ДТП одна людина загинула, двох госпіталізовано

Поліція встановлює обставини зіткнення Renault Mеgane, Fiat Tipo і Mercedes, яке сталося в неділю, близько 8:50, поблизу села Волохів Яр на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.

"Тілесні ушкодження, не сумісні з життям, дістав 38-річний водій Fiat Tipo, а також травмувався 44-річний водій Renault Mеgane та його 20-річна пасажирка", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчий вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Теги: #дтп #харківська_область

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