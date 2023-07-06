Уламки російської ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові, є загиблі та поранені

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про 3 загиблих і 8 поранених унаслідок ракетної атаки росіян на місто в ніч на 6 липня.

Раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки на Львів та область було влучання в багатоквартирний будинок.

"Російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Львові. Було загоряння, яке оперативно загасили. Є постраждалі", - повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у Телеграм-каналі.

На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають усю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали.

Інформація доповнюється та уточнюється.