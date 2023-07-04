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09:49 04.07.2023

Окупанти посилили використання протитанкових мін для стримування українського контрнаступу - британська розвідка

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Російські окупанти останніми тижнями вдосконалили тактику, спрямовану на сповільнення контрнаступальних операцій української бронетехніки на півдні України, йдеться у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

"В основі цього підходу лежить дуже інтенсивне використання Росією протитанкових мін. У деяких районах щільність мінних полів свідчить про те, що вони, ймовірно, використовували набагато більше мін, ніж передбачено їх військовою доктриною", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що, сповільнивши просування України, РФ потім спробувала завдати удару по українській бронетехніці односторонніми ударними безпілотними літальними апаратами, ударними вертольотами та артилерією.

"Попри те, що Росія домоглася певних успіхів за такого підходу на ранніх етапах контрнаступу України, її сили продовжують страждати від ключових недоліків, особливо через перерозподіл частин і нестачу артилерійських боєприпасів", - зазначають у британській розвідці.

Джерело: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1676105686181191681

Теги: #британська_розвідка

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