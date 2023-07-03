Події

11:26 03.07.2023

У Сумах чути вибухи, працює ППО - мер

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Вибухи чути в місті Суми, мер міста Олександр Лисенко повідомив про роботу систем протиповітряної оборони.

"Зберігаємо спокій! Перебуваємо в укриттях! Працює ППО", - написав Лисенко в телеграмі у понеділок.

Раніше в місцевих пабліках повідомили про вибухи в місті. У Повітряних силах Збройних сил України повідомили про загрозу атаки ворожих безпілотних літальних апаратів у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, після чого в них було оголошено повітряну тривогу.

 

Теги: #вибухи #суми #ппо

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