У Сумах чути вибухи, працює ППО - мер

Вибухи чути в місті Суми, мер міста Олександр Лисенко повідомив про роботу систем протиповітряної оборони.

"Зберігаємо спокій! Перебуваємо в укриттях! Працює ППО", - написав Лисенко в телеграмі у понеділок.

Раніше в місцевих пабліках повідомили про вибухи в місті. У Повітряних силах Збройних сил України повідомили про загрозу атаки ворожих безпілотних літальних апаратів у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, після чого в них було оголошено повітряну тривогу.