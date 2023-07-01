Події

19:14 01.07.2023

Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

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Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, упродовж доби на цих напрямках відбулося понад 30 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

Зазначається, що ворог здійснював безуспішні наступальні дії на лиманському та бахмутському напрямках у районах Невського і південніше Діброви Луганської області та Богданівки Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські військові відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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