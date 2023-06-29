Події

20:08 29.06.2023

Результатом роботи групи щодо екологічних наслідків війни стане "Київський екологічний компакт" - Єрмак

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Результатом роботи групи щодо екологічних наслідків війни стане "Київський екологічний компакт" - Єрмак

Завданням Міжнародної групи щодо екологічних наслідків війни є оцінка шкоди, завданої природі, і розроблення механізмів притягнення до відповідальності РФ за злочини проти неї, сказав глава Офісу президента України Андрій Єрмак на брифінгу в Києві в четвер.

"Ви знаєте, що сьогодні ніхто не може прорахувати, скільки нам знадобиться часу і грошей для того, щоб усе відновити. І тут група буде напрацьовувати рекомендації", - сказав він.

Єрмак наголосив, що "ми маємо відновити не просто так, як було, а зробити за найкращими прикладами у світі, щоб наша країна була прикладом дружнього ставлення до природи".

"Ми очікуємо, що фундаментальним документом нашої групи стане "Київський екологічний компакт". Він складатиметься з деяких документів, які даватимуть рекомендації світових експертів, яких нам уже вдалося зібрати", - сказав Єрмак, додавши, що "вони представлятимуть різні країни, різні континенти".

"Ми заохочуємо сьогодні приєднання до нашої групи представників Глобального Півдня", - сказав також він.

Своєю чергою співголова групи, ексвіцепрем'єр-міністр і колишній міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем зауважила, що "ніхто з нас не повинен залишати поза увагою ті жахливі речі, які нині відбуваються в Україні, ті злочини, які вчинила Росія тут".

"Я дуже сподіваюся, що ми зможемо зібрати оцінки від органів влади - місцевих, центральних, від екологічних НДО. Ми маємо притягнути Росію до відповідальності за її злочини. А люди, які зазнали цього, повинні мати можливість відновитися, як і Україна повинна мати можливість сталого відновлення після цього", - сказала вона.

Теги: #війна #екологія

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