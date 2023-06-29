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15:12 29.06.2023

Обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року

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Обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року

Законопроєкт про застосування англійської мови передбачає, що використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку та вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року.

Проєкт закону №9432 від 28 червня про застосування англійської мови в Україні, визначає, що забезпечення обов'язкового використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку в закладах дошкільної освіти, а також забезпечення обов'язкового вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року.

Також визначено, що з дня припинення воєнного стану і впродовж чотирьох років держава надаватиме грошову допомогу громадянам України для вивчення англійської мови в межах здобуття освіти дорослих.

Як повідомлялося, 28 червня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, що визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Законопроєкт серед іншого передбачає, що норма про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватиметься поступово з 2025 до 2027 року. Також визначено, що через чотири роки після скасування воєнного стану в закладах охорони здоров'я іноземців мають обслуговувати англійською мовою або через перекладача. Крім того, норми дублювання інформації та обслуговування іноземців у сфері транспорту англійською мовою набувають чинності через два роки після набуття чинності самого закону, а надання екстреної допомоги іноземцям здійснюватиметься англійською мовою через чотири роки після припинення воєнного стану.

Теги: #дитсадки #англійська

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