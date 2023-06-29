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14:44 29.06.2023

Норми застосування англійської мови у сфері транспорту набувають чинності через два роки після набуття чинності закону

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Норми застосування англійської мови у сфері транспорту набувають чинності через два роки після набуття чинності закону

Законопроєкт про застосування англійської мови передбачає, що норми дублювання інформації та обслуговування іноземців у сфері транспорту англійською мовою набувають чинності через два роки після набутя чинності самим законом.

Проєкт закону №9432 від 28 червня про застосування англійської мови в Україні визначає, що в усіх видах пасажирського транспорту, на залізничних вокзалах, автовокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах інформація, оголошення, повідомлення, написи щодо транспортного обслуговування поряд із державною мовою подаються також англійською мовою.

Також згідно із законопроєктом, іноземцям та особам без громадянства, які звертаються англійською мовою, довідкові служби на залізничних вокзалах, автовокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах надають інформацію мовою звернення.

Згідно з перехідними положеннями законопроєкту, ці норми набувають чинності через два роки після набуття чинності цим законом.

Як повідомлялося, 28 червня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, що визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Законопроєкт, серед іншого, передбачає, що норма про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватиметься поступово з 2025 по 2027 роки. Також визначено, що через чотири роки після скасування воєнного стану в закладах охорони здоров'я іноземців мають обслуговувати англійською мовою або ж послуговуючись допомогою перекладача.

Теги: #транспорт #англійська

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