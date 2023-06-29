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07:52 29.06.2023

Польща посилює кордон у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі

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Польща посилює кордон у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі

Польща посилює оборону східного кордону у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" на територію Білорусі. Про це заявив віцепрем'єр уряду Польщі Ярослав Качинський у середу ввечері після засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони.

"Ми маємо, принаймні потенційно, нову ситуацію в Білорусі через присутність там групи Вагнера. Виходячи з даних, якими ми володіємо на цей момент, можна вважати, що це буде близько 8 тис. солдатів. Це елемент, який небезпечний для України... Він потенційно небезпечний і для Литви і може бути небезпечним для нас. Це може означати нову фазу гібридної війни, набагато складнішу, ніж та, з якою ми стикалися досі. Тому було ухвалено рішення, щодо зміцнення нашої оборони на східному кордоні", - цитує видання Wprost заяву Качинського.

За його словами, йдеться про спеціальні та постійні заходи.

"Зміцнення стосується як збільшення сил, які будуть постійно там перебувати, так і збільшення кількості різних перешкод і укріплень, які повинні захистити наш кордон у разі нападу", - сказав політик.

"Звичайно, такої впевненості немає, але безпекова політика за своєю природою орієнтована на найпохмуріші сценарії. І керуючись цим принципом, ми повинні були ухвалити такі рішення", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #польща #вагнер #кордони #укріплення

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