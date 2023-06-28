Події

12:14 28.06.2023

У Дніпрі в районі Херсона перевищено концентрацію завислих речовин і заліза у воді - ОВА

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У Дніпрі в районі Херсона перевищено концентрацію завислих речовин і заліза у воді - ОВА

Під час дослідження стану води в Дніпрі в районі Херсона було виявлено перевищення допустимої концентрації низки речовин, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"У відібраних пробах екологи зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації завислих речовин - у 1,24 раза, заліза загального - 2,1 раза", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Нафтопродуктів у воді не виявлено.

Водночас виявлено вміст розчиненого кисню - 6,20 мг/дм3 за норми щонайменше 4,00 мг/дм3. Однак у 2,3 раза перевищено біологічне споживання кисню.

"Моніторинг проводитиметься й надалі", - зазначили в ОВА.

 

Теги: #херсон #вода #дніпро

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