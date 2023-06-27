Двоє загиблих і 22 поранених унаслідок ракетного удару по Краматорську

Двоє загиблих і 22 поранених, серед них одна дитина, внаслідок ракетного удару російських окупантів по Краматорську, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Два ракетні удари по Краматорську. Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей. Загинули 2 людини. 22 травмованих, з яких 1 дитина", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, пошкоджено будівлі закладу харчування та кілька приватних будинків.

Глава МВС зазначив, що наразі триває розбір завалів, де, за наявною інформацією, можуть ще перебувати люди.

"Рятувальники і поліцейські працюють на місці", - підсумував він.