Події

21:24 27.06.2023

Двоє загиблих і 22 поранених унаслідок ракетного удару по Краматорську

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Двоє загиблих і 22 поранених унаслідок ракетного удару по Краматорську

Двоє загиблих і 22 поранених, серед них одна дитина, внаслідок ракетного удару російських окупантів по Краматорську, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Два ракетні удари по Краматорську. Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей. Загинули 2 людини. 22 травмованих, з яких 1 дитина", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, пошкоджено будівлі закладу харчування та кілька приватних будинків.

Глава МВС зазначив, що наразі триває розбір завалів, де, за наявною інформацією, можуть ще перебувати люди.

"Рятувальники і поліцейські працюють на місці", - підсумував він.

 

 

Теги: #жертви #краматорськ #обстріл

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