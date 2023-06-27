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14:07 27.06.2023

Порядок проведення НМТ-2023 не передбачає оскарження результатів оцінювання або змісту тестових завдань - УЦОЯО

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Порядок проведення НМТ-2023 не передбачає оскарження результатів оцінювання або змісту тестових завдань - УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) заявляє, що порядком проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році не передбачено подання апеляційних заяв щодо оскарження результатів НМТ або змісту тестових завдань.

"Основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) уже добігли кінця, однак учасники та учасниці тестування продовжують надсилати до Українського центру оцінювання якості освіти апеляційні заяви про оскарження результатів НМТ чи змісту тестових завдань, що свідчить про недостатнє орієнтування в тому, чи є для цього підстави", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що згідно з порядком проведення у 2023 році НМТ передбачено подання апеляційних заяв стосовно: порушення процедури проведення НМТ у тимчасовому екзаменаційному центрі; відмови в реєстрації для участі в НМТ; недопуску до участі в додаткових сесіях НМТ.

"Регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти та апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти в межах своїх повноважень розглядають лише апеляційні заяви та звернення учасників НМТ-2023, які передбачені порядком його проведення. А ним не передбачено подання апеляцій ані щодо оскарження результатів НМТ, ані щодо змісту тестових завдань", - наголосили у відомстві.

Теги: #уцояо

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