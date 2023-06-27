27 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 489 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 489 RUSSIAN AGRESSION

27 червня - Міжнародний день рибальства, Всесвітній день мікробіома, Міжнародний день сліпоглухонімих, День народження банкомату.

День біолога в Аргентині, День журналіста у Венесуелі, День змішаної раси в Бразилії, День національного гімну в Канаді, День пам'яті жертв комуністичного режиму в Чехії, День пам'яті жертв тероризму в Іспанії.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Єлисея.

Всесвітній день рибальства

Із 1985 року, щорічно 27 червня відзначається Всесвітній день рибальства. Свято встановлено рішенням Міжнародної конференції з регулювання та розвитку рибальства, що відбулася в липні 1984 року в Римі.

День мікро-, малих і середніх підприємств

Від 2017 року, 27 червня за рішенням Генеральної Асамблеї ООН відзначається День мікро-, малих і середніх підприємств.

Ці підприємства, в яких, як правило, задіяно не більше 250 осіб, є основою економіки більшості країн і відіграють ключову роль у країнах, що розвиваються, оскільки створюють робочі місця насамперед для найбільш вразливих груп населення і є часто єдиним джерелом доходу в сільській місцевості. Тому вони відіграють вирішальну роль у справі боротьби зі злиднями та забезпечення економічного розвитку.

За даними Міжнародного агентства з малих підприємств, до категорії мікро-, малих і середніх підприємств належать приблизно 90% усіх підприємств, у яких зайнято приблизно 70% працездатного населення, і на їхню частку припадає 50% світового ВВП.

Мета дня – визначення важливої ролі мікро-, малих і середніх підприємств в економіці та розвитку будь-якої країни, а також у загальній справі досягнення цілей у сфері сталого розвитку. Визнаючи цей факт і важливість принципів відповідального підприємництва, ООН пропонує державам заохочувати "вихід із тіні" та офіційне оформлення таких підприємств, забезпечувати їм доступ до інвестицій і пільгового кредитування, розвивати міжнародне співробітництво між мікро-, малими та середніми підприємствами різних країн.

Ще цього дня:

1931 - У США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота;

1932 - У Сіамі проголошено Конституцію;

1944 - Початок масової депортації болгар, вірмен і греків із Криму до східних районів СРСР;

1964 - У Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

1991 - Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни;

2001 - У Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участю Івана Павла II беатифіковано (проголошено блаженними) низку українських греко-католицьких новомучеників;

2017 - У Києві внаслідок теракту загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, яка проходила повз;

2022 - У Кременчуці (Полтавська область) торговий центр "Амстор" був зруйнований і знищений пожежею внаслідок ракетного удару, завданого російською армією. Загинула 21 людина.

Церковне свято

День пам'яті пророка Єлисея

Єврейський пророк Еліша (Єлисей) був сином заможного орача. За переказами, Ілля-пророк покликав його до себе і зробив своїм помічником. Після смерті вчителя Єлисей і сам став пророкувати. Він займався цим упродовж 65 років, за шести ізраїльських царів, говорив правителям усю правду, викриваючи нечестя та ідолопоклонство. Єлисей помер у глибокій старості, у віці близько 100 років.

З ім'ям пророка пов'язували багато чудес: зцілення хворих і воскресіння померлих, примноження єлею і хлібного зерна. Водночас Єлисей нерідко зображується людиною жорсткою і навіть жорстокою. Так, одного разу він прокляв малих дітей лише за те, що вони дражнили його; глузників одразу ж розірвали дві ведмедиці, що вийшли з лісу.

Іменини: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Мефодій, Мстислав, Микола, Павло.